Посмотрите, фасады петербургских домов украсили детскими рисунками

Из 500 присланных работ жюри выбрали восемь. Они будут украшать здания до середины января. «Световые открытки дополняют праздничное оформление города, создают атмосферу теплого и гостеприимного дома. С помощью рисунков дети говорят о любви к Санкт‑Петербургу, передают добрые пожелания всем жителям нашего города», — сказал губернатор Александр Беглов.

«Сказочного кота» Софьи можно увидеть на фасаде дома №91 по Московскому проспекту. Картина «Волшебная ночь», над которой трудились Валерия, Таисия и Софья, появилась на фасаде дома №10 по Новгородскому проспекту в Шушарах.

На Васильевском острове появились две работы юных петербурженок: дом №70 на Большом проспекте осветила проекция с изображением картины Ксении «Новогодний вечер в Летнем саду», а дом №85 на 8-й линии теперь украшен ангелом, который создала Мария.

«Ангелы» петербургских школьников Ульяны, Андрея и Ксении осветили фасады домов №26-28 по Каменноостровскому проспекту, №14 по Кондратьевскому проспекту и №1-3 на площади Островского. Дом №44 на Шпалерной улице осветила работа «Новогодняя пробежка» петербурженки Яны.