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Поиск самого большого сугроба и длиной сосули проведет «Добрососедство Коломны» в квесте «Семь чудес» зимнего ЖКХ

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Новогодняя фото-квест-прогулка в Коломне пройдет 25 декабря. Любой желающий может отправиться на прогулку по Коломне в поисках чудес ЖКХ. Выбирать «победителей» по семи (а точнее уже восьми) номинациям, среди которых «Самая неприступная остановка» и «Самая заснеженная платная парковка».

Shutterstock.com

«На свете есть много чудес, но все они расположены как-то далековато от нашего уютного округа. Эту оплошность надо исправить — предлагаем найти зимние ЖКХ-чудеса в Коломне», — поделились в сообществе жителей «Добрососедство Коломны».

Квест «Семь чудес» начнется на площади Тургенева 25 декабря в 13:00. Собравшихся поделят на четыре группы. Участники должны будут пройти разными маршрутами пройти к книжному магазину «Союз Печатников», а по пути фотографируя одно (или не одно) из семи чудес зимнего ЖКХ. Правда, список получился из восьми пунктов.

  • Самый большой сугроб
  • Самая длинная сосулька (для поклонников стиля — «сосуля»)
  • Самая неприступная остановка общественного транспорта
  • Самый неудобный пешеходный переход
  • Самая заснеженная платная парковка
  • Самый сложный для прохода тротуар
  • Самая нелепая попытка ограждения от зимних опасностей
  • Самая огромная ледяная пустыня

А в 14:00 квест завершится в «Союзе Печатников», где и подведут итоги. А результаты прогулки и фотоотчет передадут сотрудникам ЖКХ для решения проблем.

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