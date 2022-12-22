Поиск самого большого сугроба и длиной сосули проведет «Добрососедство Коломны» в квесте «Семь чудес» зимнего ЖКХ

«На свете есть много чудес, но все они расположены как-то далековато от нашего уютного округа. Эту оплошность надо исправить — предлагаем найти зимние ЖКХ-чудеса в Коломне», — поделились в сообществе жителей «Добрососедство Коломны».

Квест «Семь чудес» начнется на площади Тургенева 25 декабря в 13:00. Собравшихся поделят на четыре группы. Участники должны будут пройти разными маршрутами пройти к книжному магазину «Союз Печатников», а по пути фотографируя одно (или не одно) из семи чудес зимнего ЖКХ. Правда, список получился из восьми пунктов.

Самый большой сугроб

Самая длинная сосулька (для поклонников стиля — «сосуля»)

Самая неприступная остановка общественного транспорта

Самый неудобный пешеходный переход

Самая заснеженная платная парковка

Самый сложный для прохода тротуар

Самая нелепая попытка ограждения от зимних опасностей

Самая огромная ледяная пустыня

А в 14:00 квест завершится в «Союзе Печатников», где и подведут итоги. А результаты прогулки и фотоотчет передадут сотрудникам ЖКХ для решения проблем.