Новогодний pop-up, рождественский вертеп и горка (42 метра!): «Севкабель Порт» представил праздничную программу

Отправить открытку бабушке в деревню, другу в другой конец города или самому себе прямо из здания «Башня» можно с 23 декабря по 8 января — помимо открыток, в здесь можно будет найти мерч пространства. Также впервые в «Севкабель Порту» откроется почта Деда Мороза.

В Кабельном цехе пройдет новогодний pop-up, который будет работать с 28 декабря по 8 января. Как говорят в пространстве, это настоящий праздничный городок с нарядными ярмарочными домиками, фотозонами, фудкортом, диджеями, живыми концертами и большой елкой.

Современной ансамбль русской аутентичной музыки Toloka представит традиционное народное кукольное представление — рождественский вертеп. Для него создали 12 кукол по музейным образцам, а актеры выступают костюмах, которым более 100 лет.

В программе также спектакль-представление «Новый год и сила волшебства» о приключениях Деда Мороза и мальчика Коли. Более 12 профессиональных актеров и 20 аниматоров, большая сцена, музыка и видеографика, написанные специально для спектакля. Его покажут всего четыре раза: 30 декабря и 2, 3, 4 января.

А еще все январские праздники будут идти новогодние концерты: джазовый оркестр у моря Christmas Gala, рок при свечах. Рояль у моря, Christmas in Hogwarts, рождественский концерт «Шедевры рок хитов на виолончелях», концерт с симфоническим оркестром «Властелин Колец» и музыкальное шоу с оркестром «Рождество в стиле джаз».

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