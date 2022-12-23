Чем Петербург запомнит 2022 год? 20 главных городских событий

Приняли закон о КРТ

В конце июня Александр Беглов подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Фактически в городе могут сносить жилые здания 1957-1970-х (даже если они в хорошем состоянии) и передавать эти участки девелоперам под освоение. Жители негативно восприняли инициативу и создали чат. Активисты подали коллективный иск против нового закона. В сентябре Беглов предложил приостановить часть КРТ до 2024 года: пункты о реализации программы, о предельном сроке общих собраний собственников квартир и об определении границ территорий, попадающих под реновацию. В октябре депутаты приостановили закон до 1 января 2024 года.