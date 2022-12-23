Чем Петербург запомнит 2022 год? 20 главных городских событий

Транспортная реформа, открытие крупнейшего в Европе фудмолла, новый намыв на Васильевском и грандиозный план по строительству 89 станций метро: какие знаковые события произошли в городе и области в уходящем году.
Завершили реставрацию Катальной горки
В июле в Ораниенбауме открыли единственный сохранившийся в России памятник «аттракциона» XVIII века (он был закрыт 13 лет!). Комплекс построен по проекту архитектора Антонио Ринальди для Екатерины II. Состоял из павильона, катальной горки и крытых галерей-колоннад. Горка не уцелела, а вот павильон сохранился. В нем организовали музей. Круглый зал с живописью на стенах и падугах потолка Серафино Бароцци, Штукатурный кабинет с аутентичным полом из искусственного мрамора, выполненным Гаэтано Спинелли, Фарфоровый кабинет с мейнсенским фарфором, буфетная и кухня — это стоит увидеть.
Опубликовали новый генплан
Летом прошли общественные обсуждения главного градостроительного документа, где прописано, каким Петербург может быть к 2050 году. На основании него планируют, застраивают, реконструируют территории. За неделю жители подали более 9 (!) тысяч предложений: отменить прокладку магистралей через Александрино и Удельный парк, сохранить зеленую территорию на набережной Макарова от набережной реки Смоленки до моста Бетанкура, пересмотреть программу КРТ, остановить застройку «Красного Треугольника» и другие. Правительство Петербурга рассмотрит генплан в марте 2023 года.
Приняли закон о КРТ
В конце июня Александр Беглов подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Фактически в городе могут сносить жилые здания 1957-1970-х (даже если они в хорошем состоянии) и передавать эти участки девелоперам под освоение. Жители негативно восприняли инициативу и создали чат. Активисты подали коллективный иск против нового закона. В сентябре Беглов предложил приостановить часть КРТ до 2024 года: пункты о реализации программы, о предельном сроке общих собраний собственников квартир и об определении границ территорий, попадающих под реновацию. В октябре депутаты приостановили закон до 1 января 2024 года.
Провели транспортную реформу
С 1 апреля Петербург перешел на новую транспортную модель. Маршрутки заменили на автобусы, ввели новые маршруты и пересадочный тариф «60 минут» — позволяет совершать в течение часа неограниченное количество пересадок на наземном транспорте. Пассажиры оплачивают проезд «Подорожником», банковской картой или разовым QR-билетом. Во время реформы горели автобусы, а горожане возмущались из-за неудобных маршрутов и долгого ожидания.
Открыли культурный квартал «Брусницын»
В июле компания «К-проджект» во главе с Ольгой Бессарабовой запустила новое общественное пространство в зданиях бывшего кожевенного завода Николая Брусницына. Раньше территорию у Финского залива сдавали в аренду под производства и склады. Сегодня это рестораны, бары, магазины и архитектурный коворкинг. К 2024 году откроют марину, плавучий пляж и навигацию. За индустриальную концепцию отвечало бюро Klauzura, созданное выпускниками СПбГАСУ Дариной Карасевой, Василиной Лесниковой и Дарьей Мирошниченко.
Запустили Vokzal 1853
В здании Варшавского вокзала запустили крупнейший в Европе фудмолл. В нем получили прописку 90 ресторанных концепций. За концепцию отвечало бюро Nograph во главе с Андреем Цыганковым. Проект ведут ресторатор Алексей Васильчук (Restart Vasilchuk Brothers) и холдинговая компания «Адамант».
Вернули исторический Дом книги
В конце года книжный на Невском превратили в большое культурно-образовательное пространство. На первом этаже — книги по искусству и филологии, труды петербургских писателей, краеведческая литература, нон-фикшн, канцтовары, сувениры и сцена. На втором — детская и художественная литература, игрушки, зона для игр и мастер-классов и еда. Гастрономическая часть книжного представлена кофейней и кафе René с ковром метлахской плитки, мебельной обивкой гобеленами с рисунком по работам английского художника Уильяма Морриса, стулья фабрик «Я. и I. Конъ» и «Братья Тонет» — их восстановил коллекционер и гид Виктор Федотов. За дизайн отвечала Мария Качалова из бюро Aurore.
Открыли первый в России палеопарк
Сооснователь сообщества Paleo Hunters Михаил Воскресенский летом открыл на территории горнодобывающего предприятия «Кампес» первый палеонтологический парк в стране. В сезон петербуржцы могут легально искать вымерших животных: эндоцерид, гастропод и брахиопод. Есть мини-музей, в будущем откроют глэмпинг. Команда планирует запускать палеопарки в Ульяновске, Москве, Перми и Якутии.
Закрыли на ремонт «Чернышевскую»
Станцию метро закрыли на реконструкцию. Специалисты заменят и увеличат число эскалаторов, отремонтируют фасады и заменят входные двери. Уже в первые две недели ремонт доставил неудобства петербуржцам: на «Площади Восстания» наблюдали большие очереди на вход, а у «Чернышевской» из-за строительного забора люди ходили по проезжей части. Эксперты предрекали транспортный коллапс в центральном районе и снижение посетителей у стрит-ритейла и их опасения подтвердились.
Запустили первый благотворительный кластер в Петербурге
Идеолог инклюзивных мастерских и кафе «Огурцы» Мария Грекова вместе с единомышленниками руководительницей «Перспектив» Екатериной Таранченко, директором сети магазинов «Спасибо!» Натальей Галечьян, Ириной Соколовой, возглавляющей анимационную студию «Да» при поддержке «Севкабель Порта» в мае воплотила в жизнь проект первого благотворительного кластера возле Финского — Нормальное место. Это коворкинг, творческие мастерские, мультимедийный класс, арт-студия и зал двигательной активности (все на втором этаже!). В планах — запустить первый этаж.
Снесли четыре исторических здания за два месяца
Петербург потерял Научно-исследовательский морской институт связи и телемеханики на территории «Ленэкспо», памятник капрома — выставочный павильон «Ленэкспо», манеж лейб-гвардии Финляндского полка, бани Екимовой. В течение года список пополнила еще часть — об ней можно прочитать здесь.
Начали создавать Северный намыв
В апреле в северной части Васильевского острова начали намывать новую территорию. Там хотят построить жилье на 30 тысяч человек, детские сады, школы и больницу. Сегодня жители продолжают бороться против строительства — есть целое сообщество активистов. Они устраивают «чаяпития» и судятся с застройщиком ЛСР ( февраля по ноябрь 2022 провели 12 судебных заседаний).
Отреставрировали Смольный собор
В апреле завершили реставрацию Смольного собора. За 7 лет восстановили отделку колонн оселковым мрамором и историческую систему освещения. Отреставрировали стены, арки, своды, мраморные полы, ступени солеи, лепные архитектурные элементы, пол из ревельской плиты, деревянный тамбур. Нашли свидетельство замысла архитектора Василия Стасова украсить своды и арки монохромной росписью гризайль. Классицистическое оформление означало бы «изгнание» духа Растрелли, поэтому Николай I повелел забелить работу.
Представили на выставке горельеф Мефистофеля
В октябре пообещали восстановить горельеф Мефистофеля на фасаде дома Лишневского к 2023 году. Декор сбили вандалы в 2015 году. Все это время горожане добивались воссоздания 7 лет. Сегодня оригинальный Мефисто собран по кусочкам и представлен в экспозиции Центра культурного наследия имени академика Бориса Пиотровского.
Закрыли К-30
Команда Roots United закрыло К-30 на Васильевском. Это было пространство из грузовых контейнеров, разделенных на два этажа, с внутренним двором, барами, едой (и, конечно, танцами!). Его сделали за месяц по проекту бюро Rhizome. 17 сентября команда устроила прощальную вечеринку и ушла в «свободное плавание».
Уволили директора Ленинградского зоопарка
С руководителем Ириной Скибой расторгли контракт. У зоопарка были проблемы с законом: животных закупали по цене выше рыночной стоимости, неправильно содержали рептилий, майнинг-ферма и закупки устриц, гребешков и омаров из люксового продуктового магазина на «личные нужды». Временно исполнять обязанности будет биолог Юрий Журавлев (работал в Московском зоопарке заведующим отделом экспозиции).
Запланировали 89 новых станций метро
Александр Беглов пообещал построить 89 станций метро, но не уточнил строки. Всего в городе работает 72 станции и еще строят три. Эксперты неоднозначно оценили решение: кто-то посчитал его фантастикой, другие — возможной реальностью при увеличении финансировании и грамотных приоритетах.
Открыли третью очередь «Острова фортов»
В конце июля запустили крытый фудкорт, часть парка, главную площадь, спортивную площадку, пешеходные дорожки, зоны для настольных игр и сап-станцию.
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