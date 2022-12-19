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В Петербурге открывают елочные базары

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С 20 декабря в Петербурге заработают елочные базары. Новогоднее дерево можно будет купить до 31 декабря. Елки будут продавать по 66 адресам в 15 районах города.

Shutterstock.com

Уже завтра елочные базары откроются:

Адмиралтейский район

  • Старо-Петергофский проспект, участок 20 (северо-западнее дома 50, литера А)
  • набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей)
  • Старо-Петергофский проспект, участок 19 (северо-западнее дома 50, литера А)
  • площадь Тургенева, участок 7 (западнее дома 91, литера А, по Садовой улице)

Василеостровский район

  • улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Выборгский район

  • 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)
  • проспект Тореза, дом 2
  • проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)
  • проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
  • улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)
  • улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина

Калининский район

  • проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)
  • улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)
  • Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)
  • Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)

Кировский район

  • Автовская улица, участок 129 (у дома 3)
  • Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)
  • проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)
  • перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53

Колпинский район

  • поселок Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35 по Южной улице)
  • поселок Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, литера А (у железнодорожной платформы)
  • город Колпино, бульвар Трудящихся, у дома 35

Красногвардейский район

  • проспект Энергетиков, участок 1 (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)
  • проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)
  • улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)
  • проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)
  • Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискаревскому проспекту)
  • Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)
  • проспект Наставников (проспект Наставников, дом 38)
  • Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)
  • Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту)
  • проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)
  • Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)
  • проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)
  • проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Shutterstock.com

Красносельский район

  • улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее улицы Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)
  • проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома 35)
  • улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31)
  • проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)
  • муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26 (кольцо автобуса 442)

Кронштадтский район

  • город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А)

Московский район

  • Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)
  • улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)
  • Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)
  • Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
  • Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)
  • Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)
  • улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)
  • Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)
  • Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)
  • Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)
  • проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

  • улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корпус 1, литера С1)
  • Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14)
  • улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корпус 1, литера А)
  • проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)

Петроградский район

  • Пионерская улица, дом 2, угол Большой Пушкарской улицы

Приморский район

  • проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с проспектом Королева)
  • Вербная улица, дом 19
  • Серебристый бульвар, у дома 20
  • улица Уточкина, дом 3, корпус 1
  • Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)

Пушкинский район

  • поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)

Фрунзенский район

  • Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улицей)
  • улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А, по улице Олеко Дундича)
  • Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, литера А, по улице Ярослава Гашека)
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