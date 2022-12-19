В Петербурге открывают елочные базары

С 20 декабря в Петербурге заработают елочные базары. Новогоднее дерево можно будет купить до 31 декабря. Елки будут продавать по 66 адресам в 15 районах города.
Уже завтра елочные базары откроются:
Адмиралтейский район
- Старо-Петергофский проспект, участок 20 (северо-западнее дома 50, литера А)
- набережная канала Грибоедова, участок 7 (на пересечении с Садовой улицей)
- Старо-Петергофский проспект, участок 19 (северо-западнее дома 50, литера А)
- площадь Тургенева, участок 7 (западнее дома 91, литера А, по Садовой улице)
Василеостровский район
- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
Выборгский район
- 2-й Муринский проспект, участок 56 (северо-западнее пересечения с Институтским проспектом)
- проспект Тореза, дом 2
- проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)
- проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
- улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)
- улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина
Калининский район
- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)
- улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)
- Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)
- Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)
Кировский район
- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)
- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)
- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)
- перекресток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53
Колпинский район
- поселок Понтонный, улица Судостроителей, участок 1 (у дома 35 по Южной улице)
- поселок Понтонный, Заводская улица, напротив дома 18, литера А (у железнодорожной платформы)
- город Колпино, бульвар Трудящихся, у дома 35
Красногвардейский район
- проспект Энергетиков, участок 1 (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)
- проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А по проспекту Металлистов)
- улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А по улице Стахановцев)
- проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)
- Пискаревский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискаревскому проспекту)
- Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)
- проспект Наставников (проспект Наставников, дом 38)
- Таллинская улица (Таллинская улица, дом 7, литера Л)
- Заневский проспект, участок 98 (у дома 45, литера А, по Заневскому проспекту)
- проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)
- Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)
- проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)
- проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А по проспекту Энтузиастов)
Красносельский район
- улица Адмирала Трибуца, участок 15 (северо-восточнее улицы Адмирала Трибуца и Адмирала Коновалова)
- проспект Маршала Жукова, участок 22 (напротив дома 35)
- улица Маршала Захарова, участок 35 (у дома 31)
- проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)
- муниципальный округ Горелово, территория Торики, Аннинское шоссе, участок 26 (кольцо автобуса 442)
Кронштадтский район
- город Кронштадт, улица Карла Маркса, участок 3 (юго-западнее дома 12, литера А)
Московский район
- Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)
- улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)
- Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)
- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
- Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)
- Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)
- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)
- Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)
- Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)
- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)
Невский район
- улица Крыленко, участок 33 (западнее дома 21, корпус 1, литера С1)
- Искровский проспект, участок 20 (западнее дома 14)
- улица Седова, участок 17 (восточнее дома 99, корпус 1, литера А)
- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)
Петроградский район
- Пионерская улица, дом 2, угол Большой Пушкарской улицы
Приморский район
- проспект Сизова, участок 8 (юго-западнее пересечения с проспектом Королева)
- Вербная улица, дом 19
- Серебристый бульвар, у дома 20
- улица Уточкина, дом 3, корпус 1
- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)
Пушкинский район
- поселок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)
Фрунзенский район
- Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улицей)
- улица Олеко Дундича, участок 64 (юго-восточнее дома 34, корпус 1, литера А, по улице Олеко Дундича)
- Будапештская улица, участок 291 (юго-западнее дома 12/100, литера А, по улице Ярослава Гашека)
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