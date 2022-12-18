Петербург в ожидании оттепели. Какой будет погода в городе в воскресенье и ближайшие дни?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня днем, 18 декабря, Петербург еще «будет ощущать влияние довольно холодного и преимущественно сухого гребня антициклона», однако уже к вечеру к городу приблизится теплый атмосферный фронт. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, ближе к вечеру местами пройдет небольшой снег.

Температурный фон в течение дня будет постепенно повышаться: к концу дня в Петербурге ожидается -2…-4 градусов, по области — от -1 до -6. Ветер прогнозируется южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В понедельник, по данным Леуса, в городе временами пройдет мокрый снег с дождем. «И оттепельно, около 0…+2 градусов», — резюмировал синоптик.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 19 декабря, ночью пройдет снег, днем местами мокрый. Ветер ожидается юго-западный, западный умеренный, в ночное время суток местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, днем от 0 до +2. На дорогах образуется гололедица.

Во вторник, 20 декабря, в Петербурге местами прогнозируется небольшой снег. В городе вновь похолодает: температура воздуха ночью составит -5…-7 градусов, днем -2…-4. Гололедица на дорогах сохранится.