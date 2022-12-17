В центре Петербурга заработала Рождественская ярмарка

Центральная площадка на Манежной площади, как и в прошлом году, связана со сказкой «Щелкунчик». Там обустроили каток, карусель, торговые павильоны, фудтраки и оборудовали фотозону «Сказочный замок».

На Дворцовой площади у Певческого моста построили большую катальную горку. Вход бесплатный, но есть ограничения по возрасту, весу и росту детей. Как и на Манежной, на Дворцовой площади будут работать фудкорт и торговые киоски.

Все площадки работают ежедневно с 12 до 21 часа по 9 января. Исключение в расписании сделали для 1 января — все будет работать с 14 до 21 часа.