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К Петербургу подбираются морозы: синоптик рассказал о погоде на выходные

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Сегодня, 17 декабря, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом изменится мало, по сравнению со вчерашним днем. Регион останется на западной периферии антициклона, именно он установит в городе облачную погоду, а местами вновь пройдет небольшой снег.

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По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров будут показывать -5…-7 градусов, по области -5…-10 градусов. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на воскресенье морозы окрепнут до -12…-14 градусов, днем потеплее до -2…-4 градусов и пойдет небольшой снег.

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