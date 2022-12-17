К Петербургу подбираются морозы: синоптик рассказал о погоде на выходные

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров будут показывать -5…-7 градусов, по области -5…-10 градусов. Ветер южный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 769 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В ночь на воскресенье морозы окрепнут до -12…-14 градусов, днем потеплее до -2…-4 градусов и пойдет небольшой снег.