Облачность и небольшой снег: рассказываем, какой будет погода в Петербурге в пятницу и на выходных

«Температура воздуха -5…-7 градусов, по области -5…-10. Ветер юго-западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 765 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В субботу без существенных осадков, температура изменится мало», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 17 декабря, в Петербурге облачно, днем с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер ночью южных направлений, днем переменный слабый. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, в окрестностях местами до -14, днем -6...-8.

18 декабря облачно. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой снег. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -9...-11 градусов, в окрестностях местами до -14, днем -2...-4.