В Петербурге готовятся к проведению VI Забега Дедов Морозов

Принять участие в забеге может любой желающий, необходимо только зарегистрироваться на сайте проекта и найти наряд Деда Мороза. В этом году организаторы подготовили трассу по Дворцовой площади в виде новогодней елки. А чтобы создавать новогоднее настроение во время забега, на маршруте установят музыкальные точки с праздничными песнями.

«Забег Дедов Морозов — это не спортивное мероприятие, где все участники бегут на время и результат, а объединяющее событие, где можно в удовольствие не только бежать, но и пройтись по дистанции на Дворцовой площади с детьми, родными и близкими. Линией старта и финиша традиционно послужит Триумфальная арка Главного штаба», — рассказали организаторы проекта.

Кроме того, 23 декабря с 19:00 до 20:00 можно будет специальное предновогоднее катание на коньках во «Дворе Гостинки». Стать участником заезда Дедов Морозов на катке может любой желающий старше 16 лет. Также обязательно нужно быть в костюме зимнего волшебника, быть участником Забега Дедов Морозов 2022 года и иметь билет на Забег, а также успеть зарегистрироваться на бесплатное катание по ссылке.