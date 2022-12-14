Теперь официально: ЗакС Петербурга принял законопроект об уличных музыкантах

«Перечень таких локаций предстоит разработать исполнительной власти в зависимости от плотности жилой застройки, наличия школ, больниц, социальных и культурных учреждений. Организовывать выступления смогут поклонники уличного искусства в возрасте от 16 лет. Время и место им придется согласовывать», — поясняется суть документа.

Отмечается, что выступления уличных артистов не должны противоречить «нормам общественной морали и нравственности», содержать нецензурную лексику, пропагандировать жестокость, насилие, наркотики, а также не должны призывать к экстремизму.

Кроме того, артист может получить отказ, если выбранное место уже занято кем-то другим. Планируется, что в Петербурге будет около 200 локаций для выступления.

Напомним, Смольный хочет обязать уличных музыкантов согласовывать будущие выступления через МФЦ. Там же артисты смогут выбрать одну из разрешенных площадок, которые будут отмечены на специальной карте. А еще во время обсуждения законопроекта ЗакС Петербурга не стал использовать опыт Москвы в вопросе согласования уличных выступлений. В частности, парламентарии не стали менять правило о согласовании выступлений уличных музыкантов на уведомительный порядок, как это происходит в Москве. С инициативой об изменении выступили во фракции «Яблоко» и «Справедливая Россия — За правду!».