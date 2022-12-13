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Новый снежный рекорд и небольшое потепление: синоптики делятся прогнозом погоды в Петербурге

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Сегодня, 13 декабря, город останется на периферии циклона «Биргит», который вчера высыпал до 15,7 мм снега, что вывело этот день в рекордсмены за 12 лет. А во вторник, в регионе ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Ekaterina Pokrovsky / Shutterstock.com

Как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, столбики термометров будут показывать до -3…-5 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По информации главного синоптика Петербурга Александра Колесова, центральная метеостанция города установила новый рекорд за 12 декабря: за вчерашний день выпало 15,7 мм осадков. Перекрыт был максимум, отмеченный 12 декабря 2010 года (9,3 мм).

«Надо отметить, что прошедшие вчера осадки в виде чистого снега (даже не мокрого и без дождя) приближаются к рекордным значениям 2009 года. Напоминаю, что Санкт-Петербург был завален снегом 24 декабря 2009 года (выпало 18,2 мм), а затем через сутки 26 декабря выпало рекордное за все время количество снега в 28,0 мм», — добавил Колесов.

По словам синоптика, за прошедшую ночь в Петербурге высыпало от 2 до 4 мм снега. Высота снежного покрова на сегодняшнее утро по данным метеостанций от 14 до 19 см: «Но еще раз скажу, весь снег сдувало сильным ветром и данные точно не точные».

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