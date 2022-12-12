В Смольном определились с внешним обликом общежития Горного института на Васильевском острове

Ранее по этому адресу располагалась школа № 575. Ее построили в 1936 году, а в 2019-м появилась информация, что существующее четырехэтажное здание реконструируют и добавят дополнительный этаж, пишет «Деловой Петербург».

В 2020 году Горному университету выдали разрешение на реконструкцию. Этот документ позволяет разместить на участке 10-этажную постройку общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Его действие продлили до 30 сентября 2023 года.