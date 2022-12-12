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В Смольном определились с внешним обликом общежития Горного института на Васильевском острове

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Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) согласовал архитектурно-градостроительный облик здания на 14-й линии В.О., 77. Проект восьмиэтажного здания выполнял Центр проектирования Санкт-Петербургского горного университета.

Пресс-служба администрации Петербурга/ КГА

Ранее по этому адресу располагалась школа № 575. Ее построили в 1936 году, а в 2019-м появилась информация, что существующее четырехэтажное здание реконструируют и добавят дополнительный этаж, пишет «Деловой Петербург».

В 2020 году Горному университету выдали разрешение на реконструкцию. Этот документ позволяет разместить на участке 10-этажную постройку общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Его действие продлили до 30 сентября 2023 года.

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