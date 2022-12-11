В понедельник Петербург ждет метель

О завтрашней непогоде сообщил метеоролог Александр Колесов. «Снег начнётся тоже в начале дня, но во второй половине дня будет усиливаться. В Петербурге сохраняется перспектива большого количества снега — до 10–15 сантиметров. Порывы северо-восточного ветра днем до 15–18 метров в секунду, в прибрежных районах города за 20», — написал он в своем Telegram-канале.

Он также предупредил о метели и снежных заносах на дорогах. Температура воздуха днем составит -5… -8 градусов. «Все самое неприятное должно закончиться утром 13 декабря с выходом циклона в район Финского залива», — добавил синоптик.

Напомним, что с начала зимнего сезона в городе выпало уже более 23 сантиметров снега. Такие цифры привели в комитете по благоустройству. А с улиц города вывезли 59,8 тысяч кубометров снега.