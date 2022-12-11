Петербург на периферии антициклона: вот какой будет погода в воскресенье по версии синоптиков

«Температура воздуха -4…-6 градусов, по области -4…-9. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 764 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник пройдет снег, местами сильный, но теплее не станет», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 декабря, в Петербурге пасмурно. Ночью небольшой снег, днем местами сильный, местами метель. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -8...-10 градусов, местами в окрестностях до -12, днем -5...-7. На дорогах сложная обстановка, снежные заносы, снежный накат, гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.

