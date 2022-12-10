До конца года в Петербурге установят шесть тысяч «умных» домофонов

Сейчас наибольшее число «умных» домофонов размещено в Калининском, Невском и Московском районах. «С ноября этого года на входах в петербургские парадные появилось 3 тысячи [подобных] устройств мониторинга», — отметили в пресс-службе петербургского комитета по информатизации и связи. Из интересных функций — дистанционное открытие замка через мобильное приложение. Еще, новые домофоны могут раздавать бесплатный Wi-Fi на дворовой территории.

Установка таких систем в петербургских дворах и парадных осуществляется в рамках проекта «Умный двор». Благодаря этой технологии столичным правоохранительным органам удалось раскрыть 16 тяжких преступлений. На сегодняшний день адресная программа по установке домофонов с камерами формируется комиссиями районной администрации, а в первую очередь в неё включают как раз дома в наиболее криминогенных местах. При желании жители Петербурга могут самостоятельно обратиться к чиновникам с просьбой установить "умные" домофоны в их парадной.

«Для этого нужно провести общее собрание собственников жилья, чтобы согласовать возможность размещения оборудования видеонаблюдения. После установки «умного» домофона на каждую квартиру будет выдано два набора электронных ключей. Дополнительные бесплатные экземпляры может выдать ТСЖ дома или подрядчик, который устанавливал домофон. Для этого понадобится предъявить паспорт с регистрацией, копии паспортов всех зарегистрированных лиц, а также документ, подтверждающий право собственности», — заявили в Смольном.

При этом отмечается, что установка новых домофонов будет производится за счет подрядчика по государственному контракту. А тарифы обслуживания общедомового имущества останутся прежними.