Облачно и без снегопада: синоптики дали прогноз погоды в Петербурге на выходные

«Температура воздуха -3…-5 градусов, по области -3…-8. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье без существенных осадков и подморозит до -5…-7», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 декабря, ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -5...-7. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет повышаться.