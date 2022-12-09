Синоптики зафиксировали самую теплую ночь с начала декабря в Петербурге

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, температура воздуха сегодня, 9 декабря, будет 0…-2 градуса, по области 0…-5 градусов. Ветер южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

По прогнозу главного синоптика Петербурга Александра Колесова, циклон «Zora» сейчас находится над западом Финского залива и начинает заполняться.

«К Санкт-Петербургу подошла очередная зона с осадками, затем будет небольшой перерыв и затем следующие осадки, которые сейчас над Псковом. Так что снег сегодня на целый день, затем прекратится», — отметил Колесов.

Синоптик также добавил, что в городе было зафиксировано самое высокое значение за все начало декабря: температура воздуха в Петербурге сегодня ночью поднялась до -0,4 градусов. Но, кажется, что такого тепла уже не будет, и температура постепенно начнет понижаться.

В выходные дни будут безветренными, даже возможно солнце выйдет из-за облаков, но вот температура воздуха будет продолжать понижаться, подчеркнул Колесов. Основной температурный фон на выходные дни от -4 до -9 градусов, по области при прояснениях температура понизится и до -10…-15 градусов.

«Получается, что в выходные дни отличная погода по всей нашей территории. Но это затишье перед бурей, так как южный циклон, который обещал во всех последних интервью, все же подходит к Санкт-Петербургу на следующей неделе. С 12 на 13 декабря будет нас и снегом заваливать, и ветром сдувать, даже метели настоящие увидим», — подытожил Колесов.