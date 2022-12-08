В парке «Остров фортов» готовят к открытию культурный проект «Морская зимняя сказка»

«В этом году «Остров фортов» традиционно подарит кронштадтцам и гостям города новогоднее настроение: в одноименном кронштадтском музейно-историческом парке стартует «Морская зимняя сказка» — ежегодный культурный проект под открытым небом. По доброй традиции, он вновь объединит темы моря, флота и новогоднего волшебства», — рассказали в пресс-службе парка.

Гостей «Морской зимней сказки» будет встречать всепогодная тюбинговая горка с 80-метровым спуском. На территории парка откроется павильон, где можно будет взять в аренду или приобрести специальный тюбинг.

Кроме того, откроется и гастрономическая часть ярмарки. Будут и согревающие блюда в восточном стиле (традиционный плов, горячие бульоны и выпечка), традиционные зимние горячие напитки в безалкогольном варианте (рождественский пунш и глинтвейн, какао, классический и авторский кофе), а также леденцы, карамель и шоколад в праздничной упаковке.

Отдохнуть и перекусить в тепле можно будет на всесезонном фудкорте на центральной площади парка: к Новому году ряд рестораторов представит новое специальное меню, вдохновленное атмосферой праздника. Кроме того, до 31 декабря на территории проекта будет работать елочный базар.

В рамках проекта парк «Остров фортов» появятся необычные фотозоны и красочные арт-объекты, парк украсят новогодней иллюминацией. Также на Главной площадки парка по традиции установят большую праздничную елку.

Помимо этого, в парке будет несколько тематических площадок: Аллея героев российского флота, экспозиция «От парохода до атомохода», Маяк памяти и другие историко-образовательные объекты.