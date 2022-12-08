В Ленинградской области стало еще больше снега, а в Петербург придут метели. И это все из-за циклона «Зора»

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус», температура воздуха будет около -1…-3 градусов, по области -1…-6 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 752 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Что касается снега в Ленинградской области, то его еще прибавилось. Самым засыпанными оказались Тихвин, там высота сугробов не изменилась и составляет все те же 23 см, и Сосново, догнавшее по высоте снежного покрова Тихвин. Четверг и пятница продолжат в регионе процессы постепенного накопления снега.

«За прошедшие сутки снег, периодически осыпавшийся на северо-запад России, увеличил высоту снежного покрова в Санкт-Петербурге до 8 см», — добавил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 декабря ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный, умеренный. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток будет около -2…-4 градусов.