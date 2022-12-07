Фонтанку и канал Грибоедова исключат из списка водных путей Петербурга

«Например, закрывать движение судов по этим акваториям будут решать федеральные ведомства», — заявил депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская правда». Он пояснил, что это чисто техническое решение.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на представителя губернатора Константина Сухенко, такое решение позволит увеличить контроль судоходства — нарушителей будет ловить водная полиция и штрафовать.

Заместитель председатель комитета по транспорту Алексей Львов пояснил, что раньше водная полиция могла останавливать нарушителей, но штрафовать за противоправные действия судоходства не могла, поэтому наказывали за пьянство или за вождение без прав, теперь же это исправят. Однако финансирование и содержание рек так и останется под городским управлением.