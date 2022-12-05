Снег без перерыва: синоптики рассказали, какая погода будет в Петербурге на этой неделе

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, столбики термометров будут опускаться до -2…-4 градусов, по области -2…-7 градусов. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 770 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Леус также добавил, что за сутки уровень снежного покрова увеличился на 4 см. Теперь он на уровне 5 см. Больше всего снега в Тихвине (18 см), суточная прибавка в районах области составила 3-13 см. Во вторник-среду вновь пройдет снег и снежный покров еще подрастет.

Как отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, антициклон постепенно перемещается к востоку. Атмосферное давление по всему региону продолжит понижаться и к середине недели приблизится к норме. А уже во второй половине недели на погоду в Петербурге будет влиять циклон, который придет с Балтики.

«Практически каждый день по территории Ленинградской области будет идти снег. Сильных снегопадов пока не ожидается, но небольшой и умеренный снег в Санкт-Петербурге будет выпадать. Температура воздуха останется в пределах -2…-5 градусов, а вот в отдельные ночи может понижаться и до -8…-10 градусов», — отметил Колесов.

Синоптик также добавил, что хоть зима пришла и не с первого числа, но город все же принимает красивый вид: «Конечно, состояние дорог оставляет желать лучшего, но это к погоде не относится».