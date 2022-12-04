Облачная погода и снег: синоптики дали свой прогноз на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 декабря, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет определяться фронтальным разделом с запада. Ожидается облачная погода, пройдет снег, местами возможна снежная крупа.
«Температура воздуха -2…-4 градуса, по области -2…-7. Ветер южный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 776 миллиметров ртутного столба, что выше нормы. В понедельник пройдет снег, днем небольшой и кратковременный, температура изменится мало», — сообщил Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 декабря, ночью пройдет снег, местами сильный, днем небольшой. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем -2...-4 . На дорогах гололедица. Атмосферное давление будет понижаться.
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