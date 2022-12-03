Для борьбы с наледью коммунальщики начнут использовать новый метод

«Фонтанка» сообщает, что идею придумали в ЖКС №2 Адмиралтейского района. Коммунальные службы хотят выяснить, будет ли инновация эффективной. «Основная проблема зимой, когда идет небольшое потепление и тает снег, из водосточных труб идет вода и она образует наледь на тротуарах», — рассказал директор ЖКС №2 Андрей Дубовой. Предполагается, что с помощью поддонов вода будет проходить через емкость с солью и это поможет избежать образования наледи. При этом авторы идеи отмечают, что системе водоотведения такой способ не помешает.

Напомним, что Смольный реализовал проект системы обогрева тротуара. Это стало своеобразным экспериментом. Новую технологию «греющей сетки» проложили у Музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

Летом городские власти установили «греющий кабель» против сосулек и наледи на улице Пестеля. Он должен предотвратить попадание талой воды на тротуар, из которой при минусовых температурах образовываются ледяные глыбы под водосточными трубами.