Солнце уйдет, а мороз останется: какой будет погода на выходных по версии синоптиков

«Температура воздуха -4…-6 градусов, по области -3…-8, на востоке до -11. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 777 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. В воскресенье временами снег и -2…-4», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 декабря, Облачно. Ночью пройдет небольшой снег.. Ветер юго-восточный, южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -5...-7 градусов, днем -3...-5. На дорогах гололедица.