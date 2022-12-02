И мороз, и солнце, и еще немного снега: синоптики делятся прогнозом погоды на выходные в Петербурге

По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, выходные дни атмосферное давление над Ленинградской областью будет очень высоким, но влияние атмосферного фронта будет только усиливаться. Ближе к вечеру субботы местами по западу области, а в воскресенье в Петербург придет снег.

«Сегодня в городе холодный день, да и предстоящая ночь будет морозной, но уже днем в субботу начнется потепление, которое продолжится и в следующие дни. Основной фон температуры в Санкт-Петербурге в выходные дни и в начале следующей недели -5…-2 градуса», — добавил Колесов.

По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 декабря, в Петербурге погоду будет делить северо-западная периферия антициклона.

«При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, а температурные показатели окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы», — сообщил Леус.

Столбики термометров опустятся до -6…-8 градусов, по области до -5…-10 градусов, на востоке до -15 градусов. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 780 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. В субботу небо над Петербургом затянет облаками, а температура будет постепенно повышаться.