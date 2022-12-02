И мороз, и солнце, и еще немного снега: синоптики делятся прогнозом погоды на выходные в Петербурге

Сегодня в центре города термометры будут показывать до -9 градусов. Вместе с морозом в пятницу, 2 декабря в городе целый день будет сиять солнце, которое петербуржцы давно не видели. А уже с завтрашнего дня погода изменится, и на место «пушкинской погоде» придет очередной атмосферный фронт и закроет солнце облаками.
По данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, выходные дни атмосферное давление над Ленинградской областью будет очень высоким, но влияние атмосферного фронта будет только усиливаться. Ближе к вечеру субботы местами по западу области, а в воскресенье в Петербург придет снег.
«Сегодня в городе холодный день, да и предстоящая ночь будет морозной, но уже днем в субботу начнется потепление, которое продолжится и в следующие дни. Основной фон температуры в Санкт-Петербурге в выходные дни и в начале следующей недели -5…-2 градуса», — добавил Колесов.
По информации ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 2 декабря, в Петербурге погоду будет делить северо-западная периферия антициклона.
«При переменной облачности в регионе обойдется без осадков, а температурные показатели окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы», — сообщил Леус.
Столбики термометров опустятся до -6…-8 градусов, по области до -5…-10 градусов, на востоке до -15 градусов. Ветер восточный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 780 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. В субботу небо над Петербургом затянет облаками, а температура будет постепенно повышаться.
Комментарии (0)