Температура ниже нормы: какой будет погода в Петербурге в выходные по версии синоптиков

«Температура воздуха -5…-7 градусов, по области -4…-9, на востоке -10…-15. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 774 миллиметра ртутного столба, что существенно выше нормы. В воскресенье пройдет снег и морозы ослабеют», — сообщил Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 ноября, ожидается облачная, ночью с прояснениями погода. Без существенных осадков, утром и днем небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью -7...-9 градусов, днем -4...-6.