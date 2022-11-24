Опрос: более 82% петербуржцев поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем

Аналитики сервиса SuperJob заметили, что в прошлом году тех, кто были «за» введение выходного 31 декабря, было на 1% больше. Свою позицию опрошенные объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». Противники этой идеи высказывают мнение, что новогодние каникулы и без того слишком длинные.

Отмечается также, что женщины чаще мужчин высказывались «за» нерабочий день (89% против 78%). Чем больше респондент зарабатывает, тем реже поддерживали объявление 31 декабря выходным. Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул хотят в Волгограде и Краснодаре, Казани, Челябинске и Самаре.