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Опрос: более 82% петербуржцев поддерживают идею сделать 31 декабря выходным днем

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Ранее в Госдуме предложили подобную инициативу на рассмотрение. Большинство горожан выступает «за» эту идею, «против» — лишь 8% респондентов, еще 10% воздержались.

Denis.Vostrikov / Shutterstock.com

Аналитики сервиса SuperJob заметили, что в прошлом году тех, кто были «за» введение выходного 31 декабря, было на 1% больше. Свою позицию опрошенные объясняют тем, что 31 декабря «все равно никто особо не работает». Противники этой идеи высказывают мнение, что новогодние каникулы и без того слишком длинные.

Отмечается также, что женщины чаще мужчин высказывались «за» нерабочий день (89% против 78%). Чем больше респондент зарабатывает, тем реже поддерживали объявление 31 декабря выходным. Среди жителей мегаполисов продления новогодних каникул хотят в Волгограде и Краснодаре, Казани, Челябинске и Самаре.

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