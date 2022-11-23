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На «Флагштоке» открывается ледовый каток

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24 ноября катание, прокат коньков и мастер-класс Алексея Ягудина будут бесплатными.

Фото предоставлены пресс-службой "Флагшток"
Фото предоставлены пресс-службой "Флагшток"
Фото предоставлены пресс-службой "Флагшток"

Новый каток в общественном пространстве «Флагшток» на берегу Финского залива рядом с «Зенит Ареной» занимает площадь 2900 квадратных метров и отличается необычной формой: две площадки соединены между собой ледовыми дорожками. Церемония открытия 24 ноября начнется в 18.30 с выступления Олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира Алексея Ягудина, который проведет бесплатный мастер-класс для всех желающих. Вход на праздник и катание после церемонии открытия будут бесплатными (включая аренду коньков).

flagshtock.ru

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