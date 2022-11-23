В пространстве «Двор Гостинки» открывается каток под открытым небом

Каток площадью около 1 тысячи квадратных метров под открытым небом займет центральное место «Двора Гостинки». Он вмещает более 120 человек. Ледовая площадка будет работать даже при плюсовой температуре. Качество льда поддерживает специальная система охлаждения, благодаря которой лед не тает.

Кроме того, в состав инфраструктуры катка входит удобная теплая зона для переодевания, пункт проката и заточки коньков. Фигурки ледовых помощников поддержат начинающих фигуристов и помогут увереннее стоять на коньках. Билеты можно купить как при входе на кассе, так и на сайте проекта. Стоимость билетов на каток от 250 рублей до 500 рублей, для детей до 7 лет — 100 рублей.

Само пространство также подготовили к новогодним праздникам. Здесь появятся ярмарочные карусели, аттракционы для детей и взрослых, зоны отдыха под открытым небом с живым огнем, уютный фуд-двор с зимним меню, праздничные лакомства и горячие напитки. Среди резидентов: «Чешский трдельник», «Крошка Ли», «VЛадони», «El tinto», «Чайная в Гостинке» и другие.

Пространство и центральный каток будут работать в течение всего зимнего сезона во внутренней части «Большого Гостиного двора», который расположен на Невском проспекте, 35/ улице Садовой, 17. Попасть туда можно с двух сторон универмага: с Невского проспекта и через арку с Садовой улицы. Вход в общественное пространство «Двор Гостинки» свободный для всех с 10:30 до 23:30.