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«В погоде все спокойно»: в Петербурге ожидается небольшой снег при облачной погоде

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По словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, атмосферный фронт ночью подошел к городу и сейчас остается над центральными районами Ленинградской области. Небольшой снег сегодня очень даже вероятен.

Shutterstock.com

«Температура воздуха в первой половине дня постоит в районе -2…-3 градуса, и вечером начнет понижаться. Атмосферное давление, наоборот, начнет расти, и в ближайшие дни антициклон продолжит определять погоду. Единственное неудобство — это восточный ветер, хотя он и не сильный, но постоянно ощущаемый», — добавил Колесов.

А ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале написал, что Петербург еще какое-то время будет ощущать влияние периферии циклона, кружащего в центре Европейской России. Эти условия принесут преимущественно облачную погоду с небольшим снегом.

«Температура воздуха -1…-3 градуса, по области -1…-6 градусов. Ветер восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В четверг преимущественно без осадков и на пару градусов холоднее», — рассказал Леус.

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