В Петербурге установили памятную доску майянисту Юрию Кнорозову с ошибкой

Мемориальную доску установили 19 ноября, в день 100-летия со дня рождения Юрия Кнорозова. Автором работы стал скульптор Вячеслав Бухаев, который ранее создавал памятники Анне Ахматовой, скульптуру «Чижик-Пыжик» и другими работами.

Ошибку с памятной табличкой прокомментировал ведущий специалист учебно-научного Мезоамериканского центра имени Кнорозова при РГГУ Дмитрий Беляев.

«К сожалению, то, о чем я писал неделю назад, воплотилось в жизнь. 19 ноября, в день 100-летия со дня рождения Юрия Кнорозова, в Петербурге, на фасаде дома по Гранитной улице, 10, все-таки установили мемориальную доску, на которой ученый, дешифровавший письмо майя, изображен на фоне Камня Солнца — монумента ацтеков. На мелочи типа отсутствия выделения причастного оборота «раскрывший миру тайну письменности майя» запятыми, внимания уже и не обращаем», — написал Беляев на своей странице ВКонтакте.

Он пояснил, что рисунок, на фоне которого изобразили портрет Кнорозова, — это не календарь майя, а жертвенный алтарь куаушикалли, созданный в 1502 году по случаю коронации правителя Теночтитлана Мотекусомы II Шокойоцина, более известного широкой публике как Монтесума. Отмечается, что майя жили за несколько тысяч лет до ацтеков.

Напомним, что в Этнографическом музее открылась выставка, посвященная ученому Юрию Кнорозову. В экспозицию вошли предметы, которые ученый привез из экспедиции в Туркмению.