Зима уже наступила? Правда, что снег в Петербурге исчезнет через 50 лет? Отвечают климатолог и синоптик

Какая нас ждет зима в 2023 году и каких еще климатических сюрпризов петербуржцам стоит ожидать в ближайшие десятилетия? (Спойлер: например, декабрь скоро не будет радовать крепким морозом). «Собака.ru» попросила ответить на эти вопросы доцента кафедры климатологии и мониторинга окружающей среды СПбГУ, доктора географических наук Артема Павловского и главного синоптика города Александра Колесова.
Какой был зимний период раньше?
Еще в начале XVIII века зимой Нева и различные водотоки ее дельты использовали для перевозки грузов и пассажиров. Самую низкую температуру в городе наблюдали в конце XIX века — минус 36 °C. Во второй половине XVIII — XIX веков климатические нормы средних месячных температур наиболее холодных месяцев — января и февраля — достигали минус 8–10 °C. Низкие температуры зимой в эти месяцы сохранялись в городе до начала XX века. Если сравнить средние температуры зимы в период с 2011 по 2020 год и с 1911 по 1920 год, то средняя температура зимы сто лет назад — примерно на 4 градуса холоднее. Особенно потеплел декабрь — почти на 5 градусов. При этом аномальные морозы мы все равно наблюдаем в Петербурге.
Раньше холодный период начинался с ноября, но сейчас его средняя температура стала положительной. Теперь у нас продолжительность зимы сократилась на 30-40 дней — и период с устойчивыми отрицательными температурами идет с декабря по март. А с конца XIX века годовое количество осадков увеличилось примерно на 100 мм.
Общая тенденция такова, что по строительной классификации наш климат из умеренного холодного становится умеренным. Сейчас Петербург можно отнести к климатическому подрайону IIБ. По классификации климатов Кеппена климат нашего города становится все более морским (океаническим) и приближается по своим характеристикам к таким городам, как Гамбург, Глазго, Копенгаген.
Какой будет зима 2023?
Александр Колесов
Главный синоптик Петербурга:
«Пока сложно говорить о наступлении полноценной зимы в Петербурге. Для этой недели в городе характерны слаботрицательные температуры: в первые дни — -3…-8 °C, с приближением атмосферного фронта с середины — -1…-5°C. 22 и 23 ноября снег придет к городу с юга, в конце недели — с юго-запада. Ветер в течение всей недели восточного направления и остается умеренным большую часть времени. Начали замерзать не только мелкие озера, но и крупные водоемы. Есть большая вероятность, что в Петербург придут циклоны с запада. Можно ожидать оттепель на следующей неделе, тогда весь снежный покров растает, и ощущение зимы вновь от нас ускользнет. В Ленобласти (особенно в восточной части) будет более зимняя погода: отрицательная температура воздуха, снежный покров, который в ближайшее время сохранится.
По примерному прогнозу Гидрометцентра все месяцы до марта пройдут с положительной аномалией. Средние температуры — слабый плюс, до 1 градуса. Март будет попрохладней. На нас могут влиять циклоны, приносящие оттепель, пока точно предсказать нельзя. Зима 2023, в целом, очень похожа на прошлогоднюю».
Что нас ждет дальше?
При развитии глобального потепления по строительной классификации наш климат может смениться на IIIБ (например, сейчас такой у городов черноморского побережья Краснодарского края и азовского побережья Ростовской области). Эта зона предполагает среднеянварские температуры от -5 до +2 — как в Крыму, Грузии, Армении, на Кубани или в Дании. В ближайшие 100 лет при проектировании зданий нам нужно будет учитывать не только опасные холодные явления, но и жару.
Если говорить о более глобальных вещах, то климатический режим в Петербурге во второй половине XXI века с северного бореального сменится на морской. Это значит, что количество осадков будет увеличиваться (в течение этого века — на 100 мм), декабрь перестанет быть месяцем со средней отрицательной температурой (вероятно, она будет около 0°C), снег через 50 лет не исчезнет, но в ближайшие десятилетия устойчивый снежный покров может перестать быть отличительной климатической особенностью.
Самое опасное климатическое изменение, которое ждет нас, — повышение среднего уровня моря. Сейчас он растет на 4 мм в год, но скорость может увеличиться. К концу XXI века средний уровень моря может подняться примерно на метр по сравнению с концом XX века, что, вероятно, приведет к подтоплению городских территорий.
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