Зима уже наступила? Правда, что снег в Петербурге исчезнет через 50 лет? Отвечают климатолог и синоптик

Какой был зимний период раньше?

Еще в начале XVIII века зимой Нева и различные водотоки ее дельты использовали для перевозки грузов и пассажиров. Самую низкую температуру в городе наблюдали в конце XIX века — минус 36 °C. Во второй половине XVIII — XIX веков климатические нормы средних месячных температур наиболее холодных месяцев — января и февраля — достигали минус 8–10 °C. Низкие температуры зимой в эти месяцы сохранялись в городе до начала XX века. Если сравнить средние температуры зимы в период с 2011 по 2020 год и с 1911 по 1920 год, то средняя температура зимы сто лет назад — примерно на 4 градуса холоднее. Особенно потеплел декабрь — почти на 5 градусов. При этом аномальные морозы мы все равно наблюдаем в Петербурге.

Раньше холодный период начинался с ноября, но сейчас его средняя температура стала положительной. Теперь у нас продолжительность зимы сократилась на 30-40 дней — и период с устойчивыми отрицательными температурами идет с декабря по март. А с конца XIX века годовое количество осадков увеличилось примерно на 100 мм.

Общая тенденция такова, что по строительной классификации наш климат из умеренного холодного становится умеренным. Сейчас Петербург можно отнести к климатическому подрайону IIБ. По классификации климатов Кеппена климат нашего города становится все более морским (океаническим) и приближается по своим характеристикам к таким городам, как Гамбург, Глазго, Копенгаген.