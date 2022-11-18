Легкий мороз, гололедица и без снега: синоптик рассказал о погоде на выходные

«Температурные показатели останутся в зоне слабо отрицательных значений. Местами на дорогах и тротуарах гололедица. Температура воздуха -1…-3 градуса, по области -1…-6 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 766 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сообщил Леус.

В субботу морозы слегка окрепнут, днем местами возможен слабый снег. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 ноября ожидается небольшая облачность без существенных осадков. Ночью температура воздуха может упасть до -5 градусов, а днем будет в районе -2…-4 градусов. На дорогах местами гололедица. А в воскресенье, 20 ноября, вероятна облачная с прояснениями погода. Ночь пройдет без существенных осадков, а вот днем возможен снег и до -4 градусов, и снова возможна гололедица.