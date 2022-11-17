Проект «Открытый город» выпустил настольную игру «Город открытий» про скрытые памятники Петербурга

Настольная игра, созданная культурно-просветительским проектом «Открытый город» совместно с компанией PushKeen при поддержке КГИОП. В нее входят 30 пар карт, из них предстоит составить связи изображений фасадов и интерьеров закрытых для массового посещения объектов культурного наследия Петербурга.

«Игра знакомит с интерьерами и фасадами недоступных для свободного посещения дворцов и особняков, а также промышленных сооружений Северной столицы. Игра предназначена для людей любого возраста. В нее с удовольствием смогут играть дети, молодежь и более старшее поколение», — отметил руководитель проекта «Открытый город» Антон Иванов.

Вдохнуть жизнь в «Игру «Город открытий» получилось, в том числе, при помощи дополненной реальности. Специальное мобильное приложение может не только показать фотографии интерьеров старинных особняков, но и «оживить» их. Как отмечает руководитель компании PushKeen Кирилл Рейнхольдс, «современные технологии сделали игру немного мистической и загадочной, но по-настоящему питерской».

К съемкам объектов культурного наследия привлекли фотографа, лауреата премии «The best of Russia» Валентина Блоха. За несколько месяцев, пока готовилась игра, он сделал более 5 тысяч кадров. Многие из них в саму игру не вошли, но их превратили в фотовыставку.

Игра «Город открытий» носит историко-просветительский, а также образовательный характер. Поэтому купить ее, к сожалению, не получится, отметили представители проекта. Ее будут распространять бесплатно среди участников конкурсов и специальных акций «Открытого города», а также представителей культурных организаций Петербурга.

Но есть и хорошая новость: попробовать свои силы в игре можно до окончания работы выставки 25 ноября. Организаторы пообещали открыть запись на сеансы игры на следующей неделе. Зарегистрироваться на игру можно сайте «Открытого города».