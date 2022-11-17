Фрагменты сбитого горельефа с Мефистофелем выставили в центре Пиотровского

На открытии выставки присутствовал прапраправнучка архитектора Александра Лишневского, Елена Турковская.

Фрагменты рельефа с изображением антропоморфного фольклорного существа с крыльями летучей мыши почти семь лет находились в Управлении МВД РФ по Петроградскому району в качестве вещественных доказательств. По словам председатель СПбГО ВООПиК Антона Иванова, в начале года сохранившиеся части передали организации.

В апреле обломки провели через лазерное 3D-сканирование фрагментов горельефа. На основе этих данных создадут реплика гипсового Мефистофеля. Оригинальные части уже не вернутся на дом на Лахтинской улице, 24, а останутся градозащитном музее. Пустое место на здании займет копия барельефа, которую сделают и установят в рамках капитального ремонта фасада, проводимого Фондом капремонта.

Планируется, что реставрировать дом будут уже в следующем году. По словам архитектора Павла Игнатьева, оригинал сделан из цемента, копия также будет выполнена из этого материала.