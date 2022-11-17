Фрагменты сбитого горельефа с Мефистофелем выставили в центре Пиотровского

Обломки разрушенного в 2015 году барельефа с фасада исторического здания Дома Лишневского все это время хранились в качестве вещдока у полиции. Теперь сохранившиеся части можно увидеть в центре культурного наследия имени академика Пиотровского на Захарьевской улице.
На открытии выставки присутствовал прапраправнучка архитектора Александра Лишневского, Елена Турковская.
Фрагменты рельефа с изображением антропоморфного фольклорного существа с крыльями летучей мыши почти семь лет находились в Управлении МВД РФ по Петроградскому району в качестве вещественных доказательств. По словам председатель СПбГО ВООПиК Антона Иванова, в начале года сохранившиеся части передали организации.
В апреле обломки провели через лазерное 3D-сканирование фрагментов горельефа. На основе этих данных создадут реплика гипсового Мефистофеля. Оригинальные части уже не вернутся на дом на Лахтинской улице, 24, а останутся градозащитном музее. Пустое место на здании займет копия барельефа, которую сделают и установят в рамках капитального ремонта фасада, проводимого Фондом капремонта.
Планируется, что реставрировать дом будут уже в следующем году. По словам архитектора Павла Игнатьева, оригинал сделан из цемента, копия также будет выполнена из этого материала.
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