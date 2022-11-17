Когда в Петербург придет полноценная зима? Отвечают синоптики

Переход от осени со слабоморозной погодой в городе наступит уже с завтрашнего дня. Такие данные приводит главный синоптик Петербурга Александр Колесов. А сегодня город еще в северной периферии циклона, с относительным теплом и осадками от дождя до снега.
Колесов добавляет, что температура воздуха в течение нескольких дней будет постоянно отрицательной, даже в дневные часы. Есть вероятность, что небольшой снег, скорее всего, сохранится местами и завтра.
По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 ноября, погоду в городе будет формировать северная периферия циклона.
«При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах переходящие в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица», — сообщил Леус.
Воздух в городе прогреется до 0…+2 градусов, по области -2…+3 градусов. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. А пятница, 18 ноября, пройдет без существенных осадков и слегка подморозит, местами возможна гололедица.
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