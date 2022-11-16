Немного снега и гололедицы: синоптики рассказали о погоде в Петербурге на ближайшие дни

Температура воздуха будет в районе -1…+1 градус, по области -2…+2 градуса. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В четверг небольшой снег, мокрый снег и чуть выше 0 градусов.

«Циклон, прошедший накануне по территории северо-западных и центральных областей Европейской России, сформировал в регионах снежный покров. В Ленинградской области высота снега достигает 9 см, в Санкт-Петербурге снежный покров, по данным городской метеостанции, отсутствует», — отметил Леус.

А по данным главного синоптика Петербурга Александра Колесова, вместе со вчерашним антициклоном с севера идет холодная воздушная масса. Эти условия формируют над еще теплой Ладогой облака, которые с северо-восточным ветром выносят осадки в виде снега с акватории озера.

«И эти осадки выпадают не только в Сосново, Токсово, Шлиссельбурге, но доходят и до Санкт-Петербурга. Так что даже если в городе будет светить солнце и вдруг местами пойдет снег, не удивляйтесь в ближайшие два дня», — подчеркнул Колесов.