В Петербурге уже выпало 15% месячной нормы осадков. Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

Кроме того, вероятно формирование временного снежного покрова. По предварительным данным за ночь выпало 8 мм осадков — это почти 15% от положенного за месяц. Воздух прогреется до +1…+3 градусов, по области -2…+3 градуса. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

По данным главного синоптика Петербурга, уже с середины ночи дожди перешли в мокрый снег, при температуре воздуха близкой к 0 градусам. Такие осадки будут идти всю первую половину дня, а в южных районах области даже до вечера.

«Циклон небольшой, но принес умеренные осадки. На западе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге уже выпало до 10-14 мм осадков. Высота снежного покрова в западных и центральных районах Ленинградской области на утро составила от 1 до 6 см», — подчеркнул Колесов.

В среду, 16 ноября, в Петербурге также местами ожидается небольшой снег, гололедица и около 0 градусов.