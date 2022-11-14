Мертвые хамелеоны и майнинг-ферма: из Ленинградского зоопарка уволили директора

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета, процедуру увольнения в отношении Скибы проводили в течение нескольких недель. В итоге документ о расторжении трудового договора подписали только 11 ноября.

Должность временного исполняющего обязанности директора займет Юрий Дмитриевич Журавлев. Он биолог, руководил разработкой экспозиций нескольких зоопарков в России и за рубежом, с 2014 года работал в Московском зоопарке заведующим отделом экспозиции.

В издании отмечают, что в последние годы у зоопарка накопились проблемы с законом. К примеру, были странности с животными, а точнее, с хамелеонами. Их закупали по цене в несколько раз выше рыночной стоимости, а из-за неправильного содержания рептилии умирали раньше положенного срока. Их трупы не утилизировали, как этого требовали правила, а хранили в холодильнике.

Кроме того, согласно материалам доследственной проверки экономической полиции, в зоопарке нашли майнинг-ферму, а в закупках обнаружили расходы на живых устриц, гребешков и омаров из люксового продуктового магазина на «личные нужды».