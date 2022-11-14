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«Собака.ru» в поисках PR-менеджера!

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Требования:
— Опыт написания статей, обзоров, репортажей светской хроники.
— Знание культурной и светской жизни города.
— Арт-подход при составлении ТЗ для фотографов.
— Умение работать с первыми лицами, селебрити, коммуникабельность.
— Желание и возможность работать 24/7 в случае, если предстоит важное событие.
— Работа в MS Office, почте, Photoshop
— Образование и опыт работы: профильное или в смежных сферах;

Обязанности:
— Контентное ведение премий Собака.ru согласно графику производства журнала, сайта и социальных сетей.
— Проведение переговоров и подтверждения участия героев в премиях и событиях Собака.ru.
— Ведение базы данных героев. Подготовка гест-листов/приглашений.
— Организация работы фотографов на премиях, подготовка ТЗ.
— Съемка и написание репортажей светской хроники с премий Собака.ru и других ярких событий.
— Создание текстов для сценариев.

Резюме, портфолио присылайте на sekretar@sobaka.ru 

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