«Собака.ru» в поисках PR-менеджера!

Требования:

— Опыт написания статей, обзоров, репортажей светской хроники.

— Знание культурной и светской жизни города.

— Арт-подход при составлении ТЗ для фотографов.

— Умение работать с первыми лицами, селебрити, коммуникабельность.

— Желание и возможность работать 24/7 в случае, если предстоит важное событие.

— Работа в MS Office, почте, Photoshop

— Образование и опыт работы: профильное или в смежных сферах;



Обязанности:

— Контентное ведение премий Собака.ru согласно графику производства журнала, сайта и социальных сетей.

— Проведение переговоров и подтверждения участия героев в премиях и событиях Собака.ru.

— Ведение базы данных героев. Подготовка гест-листов/приглашений.

— Организация работы фотографов на премиях, подготовка ТЗ.

— Съемка и написание репортажей светской хроники с премий Собака.ru и других ярких событий.

— Создание текстов для сценариев.



Резюме, портфолио присылайте на sekretar@sobaka.ru