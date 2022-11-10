Показываем, как ведется реставрацию «Уткиной дачи»

«Сейчас продолжается установка чугунных изделий. Ведутся внутренние отделочные работы, сделана разводка электрики, идёт подготовка к разводке системы отопления», – сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

С 2011 года усадьба принадлежит Музею городской скульптуры. Сейчас там располагается ее филиал. Напомним, что после завершения реставрации в усадебном доме планируют разместить экспозиции, посвященные истории «Уткиной дачи» и монументальной скульптуре Петербурга. Также здесь хотят создать центр работы с детьми, выставочное помещение для проведения мероприятий и открытое фондохранилище. Саму территорию «Уткиной дачи» планируют благоустроить и сделать ее зоной отдыха для горожан.

«Уткину дачу» построили еще в 1790-х годах, предположительно по проекту Львова. Служебный корпус был возведен значительно позже в 1820–1830-х годах. Вплоть до 2009 года в главном здании усадьбы находились жилые квартиры. В том же году здание наделили статусом памятника федерального значения.

В 2010 году жильцов расселили, после этого в комплексе несколько раз были серьезные пожары. Один из них полностью уничтожил здание конюшни и серьезно повредил перекрытия самой усадьбы.

