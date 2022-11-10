Бюджет Петербурга преодолел отметку в 1 трлн рублей доходов

Порядка 6,5% или 65 млрд рублей получила казна по упрощенной системе налогообложения, а 62 млрд рублей — имущественные налоги. Так называемые неналоговые доходы (штрафы, плата за проезд, доходы от аренды и продажи госимущества) — еще 62 млрд.

Накануне ЗакС окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета, по которой доходы к концу года составят 1,108 трлн. В проекте бюджета на 2023 год доходная часть находится на уровне 1,049 трлн.