Бюджет Петербурга преодолел отметку в 1 трлн рублей доходов

Рубеж в триллион рублей преодолели за полтора месяца до конца года. В Смольном отметили, что большая часть (75% или 747 млрд рублей) в бюджет перешли за счет налога на прибыль организаций и НДФЛ.
Порядка 6,5% или 65 млрд рублей получила казна по упрощенной системе налогообложения, а 62 млрд рублей — имущественные налоги. Так называемые неналоговые доходы (штрафы, плата за проезд, доходы от аренды и продажи госимущества) — еще 62 млрд.
Накануне ЗакС окончательно утвердил осеннюю корректировку бюджета, по которой доходы к концу года составят 1,108 трлн. В проекте бюджета на 2023 год доходная часть находится на уровне 1,049 трлн.
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