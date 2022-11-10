Новый год в Петербурге пройдет без фейерверков и праздничного концерта на Дворцовой площади

«В этом году частично отменены новогодние торжества. Что касается фейерверка, в прошлые годы его не было по другим причинам. Не будет и в этом году, так что [ничего] особенного не произошло», — сказал Пиотровский в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге».

Концерта на Дворцовой площади также решили не проводить. Кроме того, Пиотровский сообщил, что Смольный отказался от закупки «масштабные украшения» — вместо них будут использованы те, что горожане уже видели в 2021 году.

Напомним, власти Петербурга приняли решение отменить все новогодние и рождественские праздничные мероприятия. Исключением станут новогодние программы для семей с детьми и традиционные «детские елки».