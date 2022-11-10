В Петербурге прошла самая теплая ночь за 83 года: синоптики рассказали, когда уйдет аномальная «жара»

Очередной рекорду установлен. Вслед за самым теплым днем наступила самая теплая ночь за весь ряд наблюдений. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса. Последний раз самой жаркой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градуса, отметил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
«Но на этом теплая погода не остановится, и днем будет пытаться превысить максимальную температуру для 10 ноября, которая, как уже писал, отмечена была в 2019 году и составляет +10,1 градус. Но и это еще не все, сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас, еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха +8,7 градуса столетней давности, так как наблюдался в 1916 году», — сообщил Колесов.
По данным ведущего специалиста центра «Фобос», сегодня Петербург еще будет под влиянием южной периферии циклона, названного «Филомена» («Philomena»). В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон вновь будет близок к рекордным значениям.
Сегодня в городе воздух прогреется до +9…+11 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
Кроме того, синоптик добавил, что несвойственная октябрю «жара» закончится к концу недели: «Аномальное тепло, с температурой на 7-10 градусов. выше климатической нормы, будет гостить в российских столицах до субботы, и только в воскресенье начнется понижение температуры, которое сменится настоящим обвалом холода в первый день новой недели».
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