В Петербурге прошла самая теплая ночь за 83 года: синоптики рассказали, когда уйдет аномальная «жара»

«Но на этом теплая погода не остановится, и днем будет пытаться превысить максимальную температуру для 10 ноября, которая, как уже писал, отмечена была в 2019 году и составляет +10,1 градус. Но и это еще не все, сутки 10 ноября 2022 года станут самыми теплыми за весь ряд наблюдений с 1881 года. Сейчас, еще действующий рекорд, со среднесуточной температурой воздуха +8,7 градуса столетней давности, так как наблюдался в 1916 году», — сообщил Колесов.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос», сегодня Петербург еще будет под влиянием южной периферии циклона, названного «Филомена» («Philomena»). В такой ситуации в регионе сохранится облачная погода, пройдут небольшие дожди, а температурный фон вновь будет близок к рекордным значениям.

Сегодня в городе воздух прогреется до +9…+11 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Кроме того, синоптик добавил, что несвойственная октябрю «жара» закончится к концу недели: «Аномальное тепло, с температурой на 7-10 градусов. выше климатической нормы, будет гостить в российских столицах до субботы, и только в воскресенье начнется понижение температуры, которое сменится настоящим обвалом холода в первый день новой недели».