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В Смольном озвучили, сколько готовы платить за уборку снега в Петербурге

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По словам председателя жилищного комитета Олега Зотова, в среднем специалистам ручного труда готовы платить от 49 тысяч рублей, для механизаторов — 77 тысяч рублей. Всего по действующим нормативам в районные жилищные агентства для уборки внутриквартальных территорий потребуется набрать 4 364 дворников и 1 200 механизаторов.

Dmitrii Iakimov / Shutterstock.com

Как сообщил глава комитета на пресс-конференции ТАСС, для работников отремонтируют служебные помещения (на это заложено 2,5 млрд рублей), предоставят спецодежду, а также временное жилье — в доходных домах или в жилфонде коммерческого использования.

Зотов отметил, что сейчас закупают 1 186 единиц уборочной техники для дворов и 419 единиц навесного оборудования. Что касается людей, то у управляющих компаний на данный момент есть порядка 500 кровельщиков, а подрядные организации могут привлечь еще 1 700 специалистов в случае залповых снегопадов, пишет «Фонтанка».

Кроме того, дорожные предприятия укомплектованы специалистами на 80%. Убирать улицы могут порядка 700 человек. По словам главы комблага Василия Пониделко, по договорам можно быстро привлечь еще тысячу работников.

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