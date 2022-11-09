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Бывший пороховой погреб и лабораторию в Лисьем Носу включили в список объектов культурного наследия

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Охранный статус получило здание, расположенное на аллее Мужества, 25, строение 1 (Морской проспект, 42А).

Пресс-служба КГИОП

Распоряжение о включении в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения здания порохового погреба и лаборатории подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

Комиссия КГИОП отмечает, что здание представляет собой оригинальный пример служебной постройки, выполненной для нужд Кронштадтской крепости. Аналогичные конструктивные и декоративные элементы погребов есть в сооружениях северных батарей Кронштадта № 1-7 (памятники федерального значения).

Постройку возвели в 1864-1868 годах во время реконструкции системы оборонительных сооружений, проект которой разработали военные инженеры Эдуард Тотлебен и Константин Зверев. Здание является частью комплекса фортификационных сооружений Кронштадтской крепости.

На рубеже XIX-XX веков здание реконструировали из-за плохого состояния погребов. Согласно архивным данным, к этому же периоду стоит отнести надстройку второго этажа, где разместилась лаборатория.

В советское время, судя по данным карт и аэрофотосъемок, объемно-пространственное решение здания не изменилось. В послевоенный период погреба с лабораторией вместе с прилегающей территорией использовались под военные склады Балтийского флота, впоследствии здесь находился филиал ЦНИИ военного кораблестроения МО ВМФ. В 2000-е годы в здании располагался 18 арсенал ВМФ.

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