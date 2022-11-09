Утверждать Генплан Петербурга теперь будут без публичных слушаний

Однако при этом возможны общественные обсуждения в онлайн-формате без фактического присутствия петербуржцев. Отмечается, что процедуру публичных слушаний, в отличие от общественного обсуждения, может проводиться только в очном формате. Обсуждения, в свою очередь, могут быть и в онлайн формате.

Напомним, что проводить слушания по градостроительной документации в онлайн-формат в Петербурге депутаты начали из-за пандемии коронавируса. Хотя эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась в городе, возвращать ее с «удаленки» не стали.