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Утверждать Генплан Петербурга теперь будут без публичных слушаний

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Депутаты Законодательного собрания Петербурга в окончательном чтении утвердили корректировку регламента своей работы. Согласно принятому документу, городской парламент будет согласовывать изменения в Генплан после общественного обсуждения.

Shutterstock.com

Однако при этом возможны общественные обсуждения в онлайн-формате без фактического присутствия петербуржцев. Отмечается, что процедуру публичных слушаний, в отличие от общественного обсуждения, может проводиться только в очном формате. Обсуждения, в свою очередь, могут быть и в онлайн формате.

Напомним, что проводить слушания по градостроительной документации в онлайн-формат в Петербурге депутаты начали из-за пандемии коронавируса. Хотя эпидемиологическая ситуация значительно улучшилась в городе, возвращать ее с «удаленки» не стали.

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