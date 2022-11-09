Циклон «Филомена» несет рекордное тепло в Петербург: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни

По данным синоптика, температура воздуха составит +9…+11 градусов, по области +6…+11 градусов. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

А по словам главного синоптика Петербурга Александра Колесова, дождь будет идти в городе большую часть дня, но с перерывами.

«Атмосферный фронт подошел утром к Санкт-Петербургу и несет с собой очередную порцию теплого воздуха. Так что основное сегодня в погоде Санкт-Петербурга это перекрытие экстремума температуры воздуха», — добавил Колесов.

Кроме того, синоптик отметил, что 9 ноября максимальная температура была зафиксирована в 1926 году, и было тогда в городе +9,3 градуса. Сегодня есть большая вероятность, что температура воздуха поднимется до +10 градусов: «Так что ждем рекорда»

«С экстремумами последующих дней все остается без изменений, достижения и перекрытия вероятны, сегодня к ним добавляется еще и 12 ноября. Посмотрим, главное, как будут развиваться атмосферные процессы», — подчеркнул главный синоптик города.