В Александровском парке закончили реставрацию моста XIX века

На переправе, которая соединяет два берега Виттоловской протоки и расположена недалеко от павильона «Шапель», провели 17 видов работ по восстановлению разной степени сложности.
Как рассказали в пресс-службе Музея-заповедника «Царское Село», чтобы провести реставрацию, декор моста XIX века и его покрытие пришлось демонтировать, также матера РПНЦ «Специалист» проводили гидроизоляцию конструкций и булыжной вымостки дна протоки.
«Мост находился в неудовлетворительном состоянии. Были утрачены некоторые блоки облицовки, перил и декоративных элементов, имелись многочисленные глубокие трещины и биопоражения, расколы на чугунных тумбах. Для того, чтобы все это исправить, реставраторам понадобилось
почти два года», — рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское
Село» Наталья Кудрявцева.
Мост изначально был деревянным, его создали по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа в 1824 году одновременно с плотинами на Виттоловском пруду. Фасад и низ были выкрашены светло-палевой краской, а тумбы и перила — светло-серой, «под камень».
В самом начале 1900 годов деревянный мост заменили на металлический. В таком виде он дошел до наших дней: это однопролетное металлическое арочное сооружение на массивных каменных устоях. Перила сделаны из восьми литых чугунных тумб и шести кованых металлических звеньев с растительным орнаментом.
За последние семь лет в царскосельских парках отреставрировали больше десяти мостов и плотин. Среди них — Мраморный мост и мост-плотина у Адмиралтейства (Екатерининский парк), Большой Ламской и Малый Ламской мосты, каменный мост через Виттоловский канал на Сиреневой аллее (Александровский парк).
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