В Александровском парке закончили реставрацию моста XIX века

Как рассказали в пресс-службе Музея-заповедника «Царское Село», чтобы провести реставрацию, декор моста XIX века и его покрытие пришлось демонтировать, также матера РПНЦ «Специалист» проводили гидроизоляцию конструкций и булыжной вымостки дна протоки.

«Мост находился в неудовлетворительном состоянии. Были утрачены некоторые блоки облицовки, перил и декоративных элементов, имелись многочисленные глубокие трещины и биопоражения, расколы на чугунных тумбах. Для того, чтобы все это исправить, реставраторам понадобилось

почти два года», — рассказала заместитель директора по реставрации ГМЗ «Царское

Село» Наталья Кудрявцева.

Мост изначально был деревянным, его создали по проекту шотландского архитектора Адама Менеласа в 1824 году одновременно с плотинами на Виттоловском пруду. Фасад и низ были выкрашены светло-палевой краской, а тумбы и перила — светло-серой, «под камень».

В самом начале 1900 годов деревянный мост заменили на металлический. В таком виде он дошел до наших дней: это однопролетное металлическое арочное сооружение на массивных каменных устоях. Перила сделаны из восьми литых чугунных тумб и шести кованых металлических звеньев с растительным орнаментом.

За последние семь лет в царскосельских парках отреставрировали больше десяти мостов и плотин. Среди них — Мраморный мост и мост-плотина у Адмиралтейства (Екатерининский парк), Большой Ламской и Малый Ламской мосты, каменный мост через Виттоловский канал на Сиреневой аллее (Александровский парк).